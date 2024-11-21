Над акваторией Севастополя сбили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 48 0

По словам Развожаева, атаку отразили российские силы ПВО.

Над акваторией Севастополя сбили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили противокорабельную ракету «Нептун» в акватории Севастополя. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета „Нептун“ над акваторией на значительном отдалении от берега», — написал Развожаев.

Губернатор призвал местных жителей соблюдать осторожность и, по возможности, остаться во временном укрытии.

Около 16:30 по московскому времени Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги в регионе.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Севастополя заявил об отражении атаки ВСУ в акватории Черного моря.

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