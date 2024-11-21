Над акваторией Севастополя сбили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ
По словам Развожаева, атаку отразили российские силы ПВО.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили противокорабельную ракету «Нептун» в акватории Севастополя. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета „Нептун“ над акваторией на значительном отдалении от берега», — написал Развожаев.
Губернатор призвал местных жителей соблюдать осторожность и, по возможности, остаться во временном укрытии.
Около 16:30 по московскому времени Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги в регионе.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Севастополя заявил об отражении атаки ВСУ в акватории Черного моря.
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