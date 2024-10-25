«Очень мерзко»: между Natan и Аланой Мамаевой разгорелся скандал

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 23 0

Рэпер Natan и Алана Мамаева поссорились из-за поста его супруги

«Очень мерзко»: между Natan и Аланой Мамаевой разгорелся скандал

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Рэпер посоветовал экс-модели заниматься своей жизнью, а не лезть в чужую.

Рэпер Natan посоветовал экс-модели Алане Мамаевой заниматься своей личной жизнью. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Конфликт между звездами разгорелся после того, когда Мамаева опубликовала видео, в котором заявила, что жена Natana лжет в своем посте о расставании с супругом. Накануне та сообщила подписчикам, что они с мужем расстались еще до его участии в скандальных съемках, во время которых он якобы изменил жене. Мамаева уверяет, что Natan звонил жене, в общем, вел себя так, словно они вместе.

Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович

«Алана, если кому-то не звонят бывшие мужья, то это не значит, что я не могу звонить своей супруге. Занимайтесь своей личной жизнью! Мне противно, что вы опускаетесь до такого уровня, в надежде собрать аудиторию. Очень мерзко», — написал рэпер.

Рэпер заявил, что его супруга выложила пост, который соответствует действительно, и на проект он поехал, чтобы перезагрузиться от всех проблем. Natan пригрозил Мамаевой не трогать его жену и семью, а подумать лучше о себе.

Ответа от Мамаевой пока не последовало. Однако, как заметили подписчики, в шоу-бизнесе разгорается новый скандал. 

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Natan приходит в себя после его интима с Лерчек.

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«Очень мерзко»: между Natan и Аланой Мамаевой разгорелся скандал

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