«Большой шрам из-за родителей»: Глюк’оZа о творческом пути старшей дочери

Наследница предпочитает прислушиваться к профессиональным советам папы.

Певица Глюк’оZа (настоящее имя — Наталья Ионова) не близка со своей старшей дочерью. Об этом сообщает портал The Voice Mag.

Дочь Натальи 17-летняя Лидия захотела посвятить свою жизнь музыкальной карьере, как и мама, но вот за профессиональными советами наследница почему-то предпочитает обращаться к папе. Девочка очень не любит, когда ее ассоциируют с мамой, она хочет добиться всего своим трудом.

«У нее на сердце большой шрам из‑за известных родителей. Она настоящий музыкант, сама пишет песни, играет на нескольких инструментах, ищет себя в творчестве. Молодец, хорошо двигается», — подчеркнула Глюк’оZа.

Артистка старается не вмешиваться в творчество дочери. По словам Глюк’оZы, дома они ведут себя как обычная семья, делают что угодно, но не затрагивают в общении рабочий процесс.

Наталья Ионова связала себя узами брака с актером Александром Чистяковым в 2006 году. Спустя год они стали родителями Лидии. Когда малышке было четыре года, у нее появилась сестра Вера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюк’оZа после лечения вернулась к светской жизни.