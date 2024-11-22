«Большой шрам из-за родителей»: Глюк’оZа о творческом пути старшей дочери

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 32 0

Певица Глюкоза рассказала, что у дочери шрам из-за известности ее родителей

Наталья Ионова рассказала о старшей дочери

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наследница предпочитает прислушиваться к профессиональным советам папы.

Певица Глюк’оZа (настоящее имя — Наталья Ионова) не близка со своей старшей дочерью. Об этом сообщает портал The Voice Mag.

Дочь Натальи 17-летняя Лидия захотела посвятить свою жизнь музыкальной карьере, как и мама, но вот за профессиональными советами наследница почему-то предпочитает обращаться к папе. Девочка очень не любит, когда ее ассоциируют с мамой, она хочет добиться всего своим трудом.

«У нее на сердце большой шрам из‑за известных родителей. Она настоящий музыкант, сама пишет песни, играет на нескольких инструментах, ищет себя в творчестве. Молодец, хорошо двигается», — подчеркнула Глюк’оZа.

Артистка старается не вмешиваться в творчество дочери. По словам Глюк’оZы, дома они ведут себя как обычная семья, делают что угодно, но не затрагивают в общении рабочий процесс.

Наталья Ионова связала себя узами брака с актером Александром Чистяковым в 2006 году. Спустя год они стали родителями Лидии. Когда малышке было четыре года, у нее появилась сестра Вера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюк’оZа после лечения вернулась к светской жизни.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.68
0.46 106.08
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:22
«Кинжалы» и «Цирконы» есть в арсенале России помимо «Орешника»
8:15
Голливудский феномен: как Скарлетт Йоханссон сделала неидеальную фигуру своим достоинством
8:14
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника ВСУ над регионами России
8:05
Новый вид мошенничества: как распознать поддельную платежку за ЖКХ
8:04
Кушанашвили рассказал, как проходит сеансы химиотераппии
7:52
В Казахстане усилили меры безопасности из-за конфликта на Украине

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп