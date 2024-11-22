Глава Минобороны провел совещание в пункте управления группировки войск «Север».

Российской армии удалось сорвать кампанию ВСУ на 2025 год. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании в пункте управления группировки войск «Север», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь — перемололи их лучшие части и то, что сейчас ускорилось продвижение. Сорвали им по сути дела всю компанию 2025 года», — отметил министр.

Глава ведомства провел совещание в пункте управления группировки войск «Север», в ходе которого военнослужащие выступили с докладами о ходе боевых действий, применении артиллерии, авиации, БПЛА.

Кроме того, были продемонстрированы различные виды оружия, используемые украинскими боевиками: беспилотники, стрелковое вооружение, средства связи.

На полигоне группировки войск «Север» Белоусов также проверил уровень боевой подготовки военнослужащих и вручил бойцам государственные награды.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника ВСУ над регионами России.