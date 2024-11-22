Любовь и музыка: солист «Иванушек» Кирилл Туриченко сыграл свадьбу с Дарьей Тарасовой

На торжестве было около 200 гостей, среди которых были Алсу, Николай Басков и Стас Костюшкин.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сыграл свадьбу со своей возлюбленной Дарьей Тарасовой. Кадрами с торжества поделился в личном блоге в социальных сетях музыкант Денис Холдэн.

Свадьба прошла в деревне Лапино Московской области. На празднике присутствовали все участники «Иванушек» и другие звездные гости, в том числе Алсу, Николай Басков и Стас Костюшкин. Всего были приглашены около 200 гостей.

Для официальной части невеста выбрала платье с пышной юбкой и длинной фатой, а позже переоделась в удобный костюм. Туриченко был в белом пиджаке, темных брюках и бабочке.

Кирилл спел для Дарьи, а та исполнила красивый танец под песню «Мулен Руж». Супруги разрезали свадебный торт.

Кирилл Туриченко предложил своей возлюбленной Дарье Тарасовой стать его женой в 2021 году, в 2023-м пара тайно расписалась. Тогда церемонию устраивать не стали из-за плотного рабочего графика.

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