Новая арена боевых действий? При каких условиях Россия выведет оружие в космос

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 65 0

Борисов: Россия отреагирует, если какая-то страна выведет свое оружие в космос

Новая арена боевых действий? При каких условиях РФ выведет оружие в космос

Фото: © РИА Новости

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Первой на такой шаг Москва точно не пойдет, однако наработки в этой сфере у РФ есть.

Россия даст адекватную ответную реакцию, если какая-то страна решит вывести свое оружие в космос. Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале Соловьев Live.

Борисов отметил, что Россия «непреклонно и последовательно» отстаивает свою позицию, которая заключается в невыводе в космос любого вида оружия всех мировых государств. Он также добавил, что вероятность появления в космическом пространстве оружия зависит от отношения между странами, которые обладают подобными возможностями.

«И, в принципе, если какая-то страна рискнет использовать космическое пространство как арену боевых действий и выведет какой-то вид оружия в космос, то России, конечно, придется адекватным образом реагировать на это», — подчеркнул Борисов.

По его словам, у России давно есть такие наработки, однако Москва никогда не пойдет на подобный шаг первой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ обвинило США в блокировке разработки документа об оружии в космосе. При этом Россия и Китай много лет трудятся над разработкой мер, которые запретят размещение оружия в космическом пространстве.

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