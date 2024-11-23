Тест на биологический возраст разработали уфимские медики

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Специалисты утверждают, что проверить состояние здоровье можно, просто встав в «позу цапли».

Тест на биологический возраст разработали уфимские медики

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Простой тест на определение биологического возраста и состояния здоровья предложили специалисты республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы. Об этом сообщает UfacityNews.ru.

Сообщается, что для выполнения теста нужно принять так называемую «позу цапли»: встать на одну ногу с закрытыми глазами и удерживать равновесие. Чем дольше вы способны удерживать баланс, тем ниже вероятность серьезных проблем со здоровьем и риск преждевременной смерти.

Также приводятся нормативы удержания равновесия для разных возрастов (в секундах):

  • 18–39 лет — 43;
  • 40–49 лет — 40;
  • 50–59 лет — 37;
  • 60–69 лет — 30;
  • 70–79 лет — 19.

Тест основан на том, что удержание баланса напрямую связано с состоянием мышц, нервной системы и вестибулярного аппарата организма.

В свою очередь ученые из Стэндфордского медицинского института определили, что человек быстрее всего стареет в 44 года и в 60 лет. Именно по достижении этих возрастных отметок в организме начинаются быстрые изменения.

Так, у людей, достигших 44 лет, отмечаются резкие изменения в количестве молекул, связанных с липидным обменом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также состоянием кожи и мышц.

У тех же, кто добрался до отметки в 60 лет, добавляются изменения, связанные с углеводным и кофеиновым обменом, иммунной регуляцией и функцией почек.

Что конкретно вызывает резкие изменения в организме именно в 44 года и 60 лет, пока остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как и почему растворимый кофе приближает старость.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:05
Минобороны РФ показало кадры освобождения Новодмитровки в ДНР
11:55
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой
11:37
«Этих людей очень много»: Кремль о желающих подписать контракт на службу в армии
11:23
Смертельная затяжка: ученые установили самые опасные для здоровья вейпы
11:13
Путин, Трамп, Зеленский и Си Цзиньпин: Economist показал обложку-ребус на 2025 год
11:00
«Солнцепек» накрыл огнем укрытия и «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Повод насторожиться: три «красных флага» на первом свидании с мужчиной
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год