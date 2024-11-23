Тест на биологический возраст разработали уфимские медики

Специалисты утверждают, что проверить состояние здоровье можно, просто встав в «позу цапли».
Фото: 5-tv.ru
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Простой тест на определение биологического возраста и состояния здоровья предложили специалисты республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы. Об этом сообщает UfacityNews.ru.
Сообщается, что для выполнения теста нужно принять так называемую «позу цапли»: встать на одну ногу с закрытыми глазами и удерживать равновесие. Чем дольше вы способны удерживать баланс, тем ниже вероятность серьезных проблем со здоровьем и риск преждевременной смерти.
Также приводятся нормативы удержания равновесия для разных возрастов (в секундах):
- 18–39 лет — 43;
- 40–49 лет — 40;
- 50–59 лет — 37;
- 60–69 лет — 30;
- 70–79 лет — 19.
Тест основан на том, что удержание баланса напрямую связано с состоянием мышц, нервной системы и вестибулярного аппарата организма.
В свою очередь ученые из Стэндфордского медицинского института определили, что человек быстрее всего стареет в 44 года и в 60 лет. Именно по достижении этих возрастных отметок в организме начинаются быстрые изменения.
Так, у людей, достигших 44 лет, отмечаются резкие изменения в количестве молекул, связанных с липидным обменом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также состоянием кожи и мышц.
У тех же, кто добрался до отметки в 60 лет, добавляются изменения, связанные с углеводным и кофеиновым обменом, иммунной регуляцией и функцией почек.
Что конкретно вызывает резкие изменения в организме именно в 44 года и 60 лет, пока остается загадкой.
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