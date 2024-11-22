«Вопросы импортозамещения завершены»: «Орешник» разработан полностью на российских технологиях

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 73 0

«Орешник» разработан полностью на российских технологиях

Полностью на российских технологиях

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Проект был подготовлен в кратчайшие сроки.

Гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» создана на основе полностью российских технологий. Об этом в ходе совещания президента Владимира Путина с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК заявил первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Василий Тонкошкуров.

«Комплекс создан, действительно, в кратчайшие сроки и полностью на российских технологиях. Вопросы импортозамещения завершены», — уточнил офицер.

Тонкошкуров добавил, что Россия запускает серийное производство «Орешника».

«Научно-производственная база предприятия оборонно-промышленного комплекса позволяет в кратчайшие сроки организовать серийный выпуск данного типа вооружения», — отметил заместитель главкома Сухопутными войсками.

Василий Тонкошкуров добавил, что набранные темпы производства на поставку вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами, вооружения специальной военной техники, в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС — более 82%.

Ранее 5-tv.ru писал, что гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
Мурашко приехал с инспекцией в больницы в Курской области
0:20
Туристы погибли после употребления алкоголя в Лаосе
0:00
«Говорил, не женюсь никогда»: рэпер Гуф сделал предложение руки и сердца
23:41
Умер американский политолог Скотт Беннет
23:19
«Вопросы импортозамещения завершены»: «Орешник» разработан полностью на российских технологиях
22:57
В Московский зоопарк привезут еще двух малайских медвежат

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Совещание Владимира Путина в Кремле — прямая трансляция
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год