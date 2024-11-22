«Вопросы импортозамещения завершены»: «Орешник» разработан полностью на российских технологиях

Проект был подготовлен в кратчайшие сроки.

Гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» создана на основе полностью российских технологий. Об этом в ходе совещания президента Владимира Путина с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК заявил первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Василий Тонкошкуров.

«Комплекс создан, действительно, в кратчайшие сроки и полностью на российских технологиях. Вопросы импортозамещения завершены», — уточнил офицер.

Тонкошкуров добавил, что Россия запускает серийное производство «Орешника».

«Научно-производственная база предприятия оборонно-промышленного комплекса позволяет в кратчайшие сроки организовать серийный выпуск данного типа вооружения», — отметил заместитель главкома Сухопутными войсками.

Василий Тонкошкуров добавил, что набранные темпы производства на поставку вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами, вооружения специальной военной техники, в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС — более 82%.

Ранее 5-tv.ru писал, что гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы.