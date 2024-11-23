Туристы погибли после употребления алкоголя в Лаосе

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 12 0

Местные власти проводят расследование.

Шесть туристов погибли после употребления испорченного алкоголя в Лаосе

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox

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Шесть туристов скончались после употребления некачественного алкоголя в Лаосе. Об этом сообщает портал Business Insider.

«Американец, два датчанина, два австралийца и британец умерли после употребления испорченного ликера», — уточняется в материале.

Инцидент произошел в городе Ванг-Вьенге. По информации портала, одна из жертв, 19-летняя австралийская туристка, умерла через неделю после того, как выпила алкоголь. Затем, предположительно, также от отравления скончались ее подруга-американка и другая девушка, приехавшая на отдых в Лаос из Лондона. Уточняется информация о причинах смерти двух граждан Дании.

Местные власти проводят расследование, в ходе которого постараются выяснить, как в руки погибших попал некачественный алкоголь и что конкретно с ним было не так.

Ранее 5-tv.ru писал, какое количество водки может убить человека. Печень выдерживает максимум 120 миллиграмм этилового спирта. Если доза превышает значение, то алкоголь обходит фильтр в печени, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях.

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