Туристы погибли после употребления алкоголя в Лаосе

Шесть туристов скончались после употребления некачественного алкоголя в Лаосе. Об этом сообщает портал Business Insider.

«Американец, два датчанина, два австралийца и британец умерли после употребления испорченного ликера», — уточняется в материале.

Инцидент произошел в городе Ванг-Вьенге. По информации портала, одна из жертв, 19-летняя австралийская туристка, умерла через неделю после того, как выпила алкоголь. Затем, предположительно, также от отравления скончались ее подруга-американка и другая девушка, приехавшая на отдых в Лаос из Лондона. Уточняется информация о причинах смерти двух граждан Дании.

Местные власти проводят расследование, в ходе которого постараются выяснить, как в руки погибших попал некачественный алкоголь и что конкретно с ним было не так.

Ранее 5-tv.ru писал, какое количество водки может убить человека. Печень выдерживает максимум 120 миллиграмм этилового спирта. Если доза превышает значение, то алкоголь обходит фильтр в печени, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях.