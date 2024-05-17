Смертельная доза: какое количество водки может убить человека

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

Хирург Умнов: литр водки, выпитый в течение часа, становится смертельной дозой

Смертельная доза: какое количество водки может убить человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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И как понять, что алкогольное отравление серьезно?

Литр водки, употребленный в течение часа может убить человека, об этом рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов.

По словам эксперта, печень может выдержать максимум 120 миллиграмм этилового спирта, если доза превышает значение, то алкоголь обходит фильтр в печени, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях.

«Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течение часа, когда концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови», — сказал Умнов.

Основными симптомами алкогольного отравления эксперт обозначил падение температуры тела, учащенный пульс, замедленное дыхание, несвязную речь, галлюцинации и эпилептические припадки.

Умнова отметил, что при большом количестве выпитой водки нарушается нормальная реакция человека на внешние раздражители и двигательная функция тела.

Ранее 5-tv.ru сообщил, из-за чего может усложниться лечение алкоголизма у женщин.

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