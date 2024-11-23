Разработчикам «Орешника» присвоят государственные награды

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 53 0

Новые ракеты планируют запустить в серийное производство.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Владимир Путин объявил, что разработчики новой дальнобойной ракеты «Орешник» будут удостоены государственных наград. Это заявление президент России сделал на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

«Хочу подчеркнуть, что создатели ракетного комплекса „Орешник“, а также те, кто занимался его проектированием и наладкой производства, обязательно будут предложены к государственным наградам», — отметил президент.

Новые ракеты планируется запустить в серийное производство, и они будут использоваться Ракетными войсками стратегического назначения. Кроме того, стало известно о разработке еще двух новейших ракетных систем, которые также намерены поставить на поток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Орешник» разработан полностью на базе российских технологий. Об этом в ходе совещания президента Владимира Путина с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК заявил первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Василий Тонкошкуров. Кроме того, российский лидер подтвердил, что «Орешник» не является модернизированной советской ракетой, это абсолютно новое вооружение.

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