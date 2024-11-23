Думали, все: хирурги спасли мужчину с неоперабельным раком поджелудочной железы

Врачи признались, что впервые столкнулись с таким случаем в своей практике.

Московские врачи спасли мужчину, у которого была диагностирована третья неоперабельная стадия рака поджелудочной железы. О невероятном случае рассказал хирург абдоминального отделения МНИОИ имени Герцена Владимир Трифанов в Telegram-канале НМИЦ радиологии Минздрава России.

Специалист признался, тот диагноз, с которым обратился россиянин, не предполагал действенной помощи. То есть шансов на спасение было мало. Лишь 10% болеющих раком поджелудочной железы проживают пять лет. Поэтому чаще всего таких пациентов переводят в статус паллиативных. Однако у мужчины болезнь стала развиваться по отличному от других сценарию.

«То, что мы увидели на снимках компьютерной томографии, поразило всю нашу команду. „Такого не может быть!“ — первое, о чем мы подумали. Случаев развития болезни по такому сценарию единицы, если не сказать больше — практически не встречается», — вспомнил хирург.

Он пояснил, что на снимках компьютерной томографии не было признаков метастаз опухоли, что практически не бывает в случае с данными пациентами. Тогда врачи решили — это шанс на спасение, и они должны попытаться помочь мужчине.

К участию в операции привлекли не только усиленную бригаду анестезиологов, но и ведущих хирургов центра. Врачи работали шесть часов. После операции прошел год, состояние пациента удовлетворительное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как московские медики спасали женщину с 25-сантиметровым тромбом в мозгу.