Трамп предложил экс-футболиста Тернера на пост министра жилищного строительства

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

И кто может стать первым заместителем помощника по нацбезопасности?

Трамп Трамп предложил экс-футболиста Тернера на пост министра жилищного строител

Фото: Reuters/Brandon Bell

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Новым министром жилищного строительства и городского развития может стать Скотт Тернер — бывший спортсмен, футболист. А первым заместителем помощника по нацбезопасности — Алекс Вонг. Об этом сообщил победивший на выборах президента США Дональд Трамп в социальной сети.

Кандидат на должность министра жилищного строительства, когда Трамп в первый раз сидел в кресле президента, был первым исполнительным директором Совета по возможностям и обновлению при Белом доме. Тогда политик оказался более чем доволен его работой. По словам Трампа, благодаря контролю и ведению Тернера удалось привлечь более 50 миллиардов долларов частных инвестиций.

«Скотт будет работать бок о бок со мной, чтобы снова сделать США великой для каждого американца», — радостно заявил Трамп.

Вонгу также, как и Скотту, уже довелось поработать с Трампом. Когда он был президентом, Вонг сидел в кресле заместителя специального представителя США по КНДР, заместителя помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана и помогал главе государства вести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США потребовали объявить импичмент Байдену из-за разрешения применять ATACMS.

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