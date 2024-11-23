Трамп предложил экс-футболиста Тернера на пост министра жилищного строительства

Новым министром жилищного строительства и городского развития может стать Скотт Тернер — бывший спортсмен, футболист. А первым заместителем помощника по нацбезопасности — Алекс Вонг. Об этом сообщил победивший на выборах президента США Дональд Трамп в социальной сети.

Кандидат на должность министра жилищного строительства, когда Трамп в первый раз сидел в кресле президента, был первым исполнительным директором Совета по возможностям и обновлению при Белом доме. Тогда политик оказался более чем доволен его работой. По словам Трампа, благодаря контролю и ведению Тернера удалось привлечь более 50 миллиардов долларов частных инвестиций.

«Скотт будет работать бок о бок со мной, чтобы снова сделать США великой для каждого американца», — радостно заявил Трамп.

Вонгу также, как и Скотту, уже довелось поработать с Трампом. Когда он был президентом, Вонг сидел в кресле заместителя специального представителя США по КНДР, заместителя помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана и помогал главе государства вести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США потребовали объявить импичмент Байдену из-за разрешения применять ATACMS.