Группа «Пикник» готовится к большому концерту в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Фанаты увидят яркие спецэффекты, которые готовят к выступлению артисты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Девятибалльный шторм ждет Москву 23 ноября, но речь не о погоде, а об отличной музыке. Группа «Пикник» готовится накрыть столицу волной рока и выступить с новым альбомом.

Фанаты увидят яркие спецэффекты, которые группа дорабатывает вплоть до концерта. Лазерное шоу и множество психоделических образов погрузят поклонников в мистическую атмосферу.

Мистика есть и в самом творчестве группы: главная песня «Гитары дикие рыданья» родилась фактически случайно. Важней всего, по признанию самих музыкантов, чтобы вдохновение пришло в нужный момент.

«Была гитара, скажем, с эффектом очень большой дилей, и потом появилась мелодия. И потом все обросло», — рассказал лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

«Кстати, в этом нет ничего оригинального, так рок-н-ролл рождался, рокешник, грубо говоря», — отметил бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный.

Концерт пройдет на «ВТБ Арене». Этот зал группе «Пикник» и ее фанатам хорошо знаком, и если поторопиться, то еще можно успеть купить билет.

Название шоу «Один на один», хотя это точно не о сегодняшнем вечере. 30 ноября любителей рока артисты будут ждать уже в Санкт-Петербурге.

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