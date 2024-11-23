«Ключ к фертильности»: какие продукты повысят репродуктивную функцию у мужчин

Врач-уролог Красняк: мужскую фертильность может поднять здоровый рацион
Фото: 5-tv.ru
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Эксперт посоветовал отказаться от жирной еды и сладких напитков.
Употребление в пищу некоторых продуктов может влиять на мужскую фертильность — чтобы точно стать папой, стоит добавить в повседневный рацион определенную еду. Об этом пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России рассказал уролог Степан Красняк.
Так, специалист посоветовал отказаться от насыщенных жиров и трансжиров в сочетании с красным и переработанным мясом. Такие блюда негативно сказываются на мужской репродуктивной функции. Кроме того, особенно вредны сладкие напитки, а также критическое отсутствие в рационе овощей и фруктов.
«Диета может быть не только источником энергии, но и ключом к поддержанию фертильности. Рацион, богатый антиоксидантами — цельнозерновыми продуктами, рыбой, орехами, овощами и фруктами — помогает поддерживать качество репродуктивного материала у мужчины», — отметил эксперт.
Врач обратил внимание на полезность куриного мяса и рыбы. У мужчин, включающих эти продукты в пищу, намного выше шанс успешного оплодотворения при ЭКО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что витамин В12 повышает уровень тестостерона у мужчин и помогает при бесплодии.
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