«Ключ к фертильности»: какие продукты повысят репродуктивную функцию у мужчин

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 45 0

Врач-уролог Красняк: мужскую фертильность может поднять здоровый рацион

7 продуктов для мужчин, которые помогают зачатию

Фото: 5-tv.ru

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Эксперт посоветовал отказаться от жирной еды и сладких напитков.

Употребление в пищу некоторых продуктов может влиять на мужскую фертильность — чтобы точно стать папой, стоит добавить в повседневный рацион определенную еду. Об этом пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России рассказал уролог Степан Красняк.

Так, специалист посоветовал отказаться от насыщенных жиров и трансжиров в сочетании с красным и переработанным мясом. Такие блюда негативно сказываются на мужской репродуктивной функции. Кроме того, особенно вредны сладкие напитки, а также критическое отсутствие в рационе овощей и фруктов.

«Диета может быть не только источником энергии, но и ключом к поддержанию фертильности. Рацион, богатый антиоксидантами — цельнозерновыми продуктами, рыбой, орехами, овощами и фруктами — помогает поддерживать качество репродуктивного материала у мужчины», — отметил эксперт.

Врач обратил внимание на полезность куриного мяса и рыбы. У мужчин, включающих эти продукты в пищу, намного выше шанс успешного оплодотворения при ЭКО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что витамин В12 повышает уровень тестостерона у мужчин и помогает при бесплодии.

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