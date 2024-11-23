Путин, Трамп, Зеленский и Си Цзиньпин: Economist показал обложку-ребус на 2025 год

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

Британский журнал The Economist показал обложку-ребус на 2025 год

Путин, Трамп, Зеленский и Си Цзиньпин: Economist показал обложку-ребус на 2025 год

Фото: www.globallookpress.com/artin Bialecki

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В шифре из фотографий известных людей и символов читаются черты человеческого лица.

Британский журнал The Economist представил обложку-прогноз на 2025 год, которая отражает дух неопределенности нашего времени. Об этом сообщается в официальном аккаунте Economist в социальной сети X.

«В год, который обещает необычайную степень перемен и неопределенности, „Грядущий мир“ (так называется ежегодный номер The Economist — Прим.ред.) поможет вам заглянуть за угол и понять, что может произойти дальше», — уточняется в сообщении издания.

На обложке представлено лицо, собранное из фрагментов фотографий политиков и других известных людей. Дизайнер также вставил в рисунок изображения всем известных символов, так, на месте правого глаза красуется значок радиационной опасности.

Можно также разглядеть значки доллара, кулака, планет, космической ракеты, резко подскочившего вверх графика, а также песочных часов, время в которых только начинает свой отсчет.

Фото: x.com/The Economist

В самой середине обложки размещена фотография победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Справа от него, рядом со значком радиации, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Слева внизу — российский президент Владимир Путин, а ровно напротив — президент* Украины Владимир Зеленский. На обложке также изображен глава КНР Си Цзиньпин.

Интересно, что в самом низу коллажа, на подбородке, размещена фотография покойной британской писательницы Джейн Остин.

Ранее 5-tv.ru в США потребовали объявить импичмент Байдену из-за разрешения применять ATACMS.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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