Тревожные звоночки? Можно ли назвать изменой флирт в социальных сетях

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 36 0

Психолог Цветоков: микроизменой называют флиртом в социальных сетях

Невинная переписка и просто лайки? Что такое микроизмена и в чем ее опасность

Фото: 5-tv.ru

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Психолог объяснил, когда переписка с другим человеком перестает носить невинный характер.

С развитием технологий появился новый термин, микроизмена, которым называют флирт в социальных сетях. Об этом рассказал в беседе с изданием «Вечерняя Москва» психолог Роман Цветков.

По его словам, микроизменой называют незначительное поведение или действие, которое расценивают как неверность. Обычно этим является флирт с другим человеком во время переписки и сокрытие сообщений.

Люди идут на это, чтобы получить порцию острых ощущений. Обмен смайликами и двусмысленными сообщениями позволяет разбавить скучные будни. Ощущение таинственности и секретности заставляет ощутить некую встряску.

Психолог отметил, что хоть микроизмена не является проявлением неверности, но часто оказывается первым шагом для совершения. Поскольку с каждым разом человек перешагивает определенную грань, а потом желает перевести общение на реальные встречи. Кроме того, во время такой переписки может возникнуть эмоциональная связь с собеседником.

Однако для каждой пары это индивидуальные моменты, которые должны обсуждаться в самом начале отношений. Но даже в этом случае, потребность создать «невинную» связь через переписку с другим человеком, повод разобраться с причинами подобного желания.

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