«Я вас всех переживу»: Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 50 0

Актриса Светлана Дружинина опровергла информацию о своей госпитализации

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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На днях в Сети снова появилась информация, что у актрисы якобы проблемы со здоровьем.

Народная артистка РФ Светлана Дружинина опровергла слухи о своей экстренной госпитализации. Об этом актриса рассказала 5-tv.ru.

На днях в сети появилась информация, что звезду фильма «Девчата» госпитализировали в одну из больниц Москвы. Говорили, что актрисе назначили противоопухолевую терапию из-за проблем с легкими.

Однако Дружинина на здоровье не жалуется, и поделилась тем, как совершает прогулку босыми ногами по снегу. Она заявила, что намерена пережить тех, кто распространяет такую дезинформацию.

«Не верьте никому про какую-то глупую, непонятную болезнь. Я вас всех переживу, потому что я добрый, щедрый, прекрасный, здоровый, спортивный, верующий человек», — заявила Дружинина.

Артистка поблагодарила поклонников за беспокойство, но попросила не верить в «преувеличенные слухи».

К слову, это уже не первый раз, когда говорят о плохом самочувствии Дружининой. В прошлый раз это произошло в конце августа. Тогда актриса якобы обратилась к медикам за помощью из-за сильных болей в области левой лопатки, и у нее обнаружили рак легкого.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что правоохранителям удалось задержать еще одного фигуранта дела о мошенничестве со столичной квартирой певицы Ларисы Долиной.

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