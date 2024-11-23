«Минимизировать риск»: сексолог объяснил, нормально ли платить 50/50 на свидании

Гендерный конфликт оброс огромным количеством мифов, которые развеял Керим Костоев.

Если пробежаться по просторам интернета и почитать, что больше всего пугает женщин на первом свидании, не останется никаких сомнений, что страх номер один — это счет 50/50 с мужчиной. В то же время мужчины утверждают, что не обязаны оплачивать еду и напитки женщинам, которых они едва знают.

Так кто же прав в этом, казалось бы, неразрешимом гендерном конфликте — в беседе с 5-tv.ru объяснил психолог, сексолог Керим Костоев.

По словам эксперта, желание женщин не делить счета с мужчинами произрастает из страха брать за себя ответственность.

«Из каждого утюга нам показывают роскошную жизнь с островами, с дорогими тачками, с шикарными апартаментами, с долларами, евро и так далее. И, конечно же, это хотят попробовать все», — подчеркнул психолог.

Костоев напомнил, что в современном мире устоялась норма, в соответствии с которой женщина вправе требовать от мужчины средства на обеспечение подобной жизни. Однако, по словам эксперта, такое поведение выходит за рамки разумного.

«Поэтому, когда адекватный мужчина, который несколько раз уже обжигался в отношениях с женщиной, которая хотела, чтобы он за нее ответственность брал, он начинает задавать вопросы, есть ли что-нибудь за душой у женщины», — отметил сексолог.

Некоторые люди мечтают найти себе именно партнера, который будет сопровождать их на жизненном пути. При этом в ситуации, когда мужчина несет ответственность и за себя, и за женщину, и за детей, ни о каком партнерстве не может быть и речи.

«Всякие разделения 50/50 и прочее нередко являются проверками», — заявил эксперт.

Костоев убежден, что предложение разделить счет пополам со стороны мужчины порой является проверкой. Такие меры предлагают и многие эксперты из интернета. Так парень якобы сможет проверить, действительно ли он интересен своей спутнице, либо ему просто не повезло нарваться на «тарелочницу».

«Люди часто пропускают одну очень важную вещь. Свидания, отношения, любое другое общение с человеком — это как будто бы риск. Как рискуют люди, которые продают акции и ценные бумаги. Они постоянно учатся чему-то, чтобы минимизировать риск и получить доход», — отметил психолог.

Он также посоветовал тем, кто находится в поисках отношений, тренировать свой эмоциональный интеллект, изучать литературу по теме отношений и подвергать критическому анализу все то, что говорят эксперты в интернете.

Психолог убежден, что выбрать достойную женщину и построить адекватные отношения можно только в том случае, когда человек будет учиться на своих ошибках. Приходя на свидание с новым партнером, необходимо трезво оценивать, кто находится напротив тебя — «тарелочница» или потенциальная будущая жена.

При этом сексолог напомнил об одном устоявшемся правиле, которое поможет раз и навсегда закрыть вопрос о 50/50 на свиданиях.

«Даже в этикете есть такое правило — кто приглашает, тот и оплачивает», — заключил Костоев.

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