Говорящая на смеси мата и английского женщина напугала продавцов в Благовещенске

Говорящая на смеси русского мата и английского языка покупательница напугала сотрудников магазина в Благовещенске. Видео инцидента появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как женщина в берете и красной жилетке пытается объяснить продавцу за прилавком, что ей нужны ножницы. При этом она смешивает русские и английские слова.

«Ножнички маленькие нужны, черные. Cut, cut, cut, cut. No. Фольга, пластик», — говорит странная покупательница.

На помощь коллеге пришла второй продавец магазина, однако и вдвоем им не удается понять, чего хочет от них необычная покупательница. После того как продавцы предложили ей купить секатор, женщина выходит из себя и начинает кричать.

«Да в смысле?! Резать что-нибудь — пластик, пакеты вскрывать! Easy, easy, hard!» — снова переходит она на английский.

Когда женщине предложили пройти к витрине и самой выбрать то, что ей нужно, она начала расшвыривать и пинать ногами стоящие на полу вазы и коробки с цветами. Продавцы все это время держали себя в руках и вежливо общались со странной покупательницей.

Удалось ли женщине в итоге совершить покупку, на видео не показано.

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