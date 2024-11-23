Захарова назвала Великобританию сосредоточением «русофобской гнили»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Захарова назвала Великобританию сосредоточением русофобской гнили

Захарова назвала Британию сосредоточением «русофобской гнили»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дипломат считает опасными разговоры о «не такой уж сильной» вовлеченности Лондона в антироссийскую гибридную войну.

Великобритания представляет собой сосредоточение «русофобской гнили», а к тем в России, кто этого не замечает, «есть вопросы». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что разные эксперты, в том числе российские, начали говорить о том, что Великобритания якобы не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Подобные разговоры «не столько смешны, сколько опасны», подчеркнула дипломат.

Она опубликовала кадры, которые наглядно демонстрируют, что именно Великобритания, как никакая другая европейская страна, упорно продвигает антироссийскую повестку.

На видео президент США Джо Байден в ходе переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером в сентябре этого года выражает благодарность «за ведущую роль» Лондона в поддержке киевского режима и оказания ему военной помощи.

«Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого „не замечает“, есть вопросы», — заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании призвали премьера Стармера объяснить парламенту и общественности, применялись ли ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, и означает ли это, что теперь страна находится в состоянии войны с ядерной державой.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
«Ключ к фертильности»: какие продукты повысят репродуктивную функцию у мужчин
20:33
В РФ запретили усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола
20:23
Не просто звук: о каких болезнях говорит урчание в животе
20:17
Путин подписал закон о штрафах за фальсификацию документов для мигрантов
20:08
Утрата дня 24 ноября: кто сегодня умер
19:54
Меркель пожаловалась, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения»

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Минобороны опубликовало кадры удара по украинскому МиГ-29 с помощью «Искандера»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год