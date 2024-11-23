Дипломат считает опасными разговоры о «не такой уж сильной» вовлеченности Лондона в антироссийскую гибридную войну.

Великобритания представляет собой сосредоточение «русофобской гнили», а к тем в России, кто этого не замечает, «есть вопросы». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что разные эксперты, в том числе российские, начали говорить о том, что Великобритания якобы не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Подобные разговоры «не столько смешны, сколько опасны», подчеркнула дипломат.

Она опубликовала кадры, которые наглядно демонстрируют, что именно Великобритания, как никакая другая европейская страна, упорно продвигает антироссийскую повестку.

На видео президент США Джо Байден в ходе переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером в сентябре этого года выражает благодарность «за ведущую роль» Лондона в поддержке киевского режима и оказания ему военной помощи.

«Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого „не замечает“, есть вопросы», — заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании призвали премьера Стармера объяснить парламенту и общественности, применялись ли ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, и означает ли это, что теперь страна находится в состоянии войны с ядерной державой.