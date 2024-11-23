В многоэтажке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

На юго-востоке Москвы в многоэтажном доме вспыхнул пожар. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.

Возгорание произошло в квартире и приквартирном холле на десятом этаже шестнадцатиэтажного здания в 3-м квартале Капотни. Спасателям пришлось эвакуировать 30 человек, среди них были и дети. Информации о пострадавших не поступало.

«Сейчас дом полностью обесточили, но, несмотря на это, местные жители стали постепенно запускать в свои квартиры», — сообщил корреспондент Багаудин Багаудинов.

Информации о пострадавших не поступало.

К слову, несколько часов назад стало известно еще об одном жутком происшествии. В Петербурге загорелась квартира во время реанимации ее хозяина. Инцидент случился в многоквартирном доме по улице Генерала Симоняка, 27 в Кировском районе города. Медиков вызвали близкие больного, проживающие в той же квартире.

Прибывшие врачи осмотрели пациента и диагностировали у него клиническую смерть. Они вызвали бригаду реанимации, и те предприняли попытки «откачать» мужчину. Во время действий медиков в квартире загорелись люстра и подвесной потолок. Предположительно, это произошло из-за того, что проводка не выдержала высокой нагрузки от реанимационного оборудования.

Обеим бригадам врачей и трем жильцам квартиры пришлось экстренно эвакуироваться. Никто из них не пострадал. В результате произошедшего пожара квартира вместе с телом хозяина сгорела. Также оказался поврежден подъезд. Другие квартиры и жильцы дома, по предварительным данным, не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный пожар в гостинице в Чите едва не стал причиной гибели двух пожарных.