В темноте: в Коммунарке неожиданно остались без света

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 13 0

В ЖК «Скандинавия» неожиданно отключили свет

В темноте: в Коммунарке неожиданно остались без света

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Ранее район Коммунарка остался без тепла.

Накануне вечером в ЖК «Скандинавия» на несколько часов пропал свет. Причиной стала авария на внешних сетях района Коммунарка. Об этом сообщили в Telegram-канале жилого комплекса.

«Информируем вас о том, что в данный момент наблюдаются сбои в подаче электроэнергии в жилом комплексе «Скандинавия», — говориться в сообщении.

В прошлом месяце жителей района Коммунарка информировали об ограничениях на подачу тепла и горячей воды, которое длилось с 18 до 20 октября. О сегодняшнем отключении никого не предупреждали. Причина аварии также неизвестна. Также сообщалось, что жители ЖК не могли связаться с управляющей компанией.

В данный момент на месте аварии работают сотрудники Объединенной энергетической компании, которые устранили часть неполадок. В ближайшие часы электроэнергию обещали восстановить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в многоэтажке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар. Возгорание произошло в квартире и приквартирном холле на десятом этаже шестнадцатиэтажного здания в 3-м квартале Капотни. Спасателям пришлось эвакуировать 30 человек, среди них были и дети.

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