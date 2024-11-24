Мертворожденный король эстрады: какие тайны скрывает Киркоров

Новые откровения артиста стали неожиданностью для верных фанатов.

Филипп Киркоров рассказал, что родился мертвым из-за обвития пуповины. Таким откровением певец поделился в беседе с психоаналитиком Александром Теслером, во время которой они обсуждали роль семьи в формировании личности.

«Да. Пуповина вокруг шеи обмоталась. На свет я появился, не дыша. А потом вздох… и столько любви обрушилось на меня. Так меня ждали, так мной дорожили: родители, бабушка, тети, дяди», — рассказал артист.

Киркоров также объяснил, что до сих пор при принятии важных решений ориентируется на мнение семьи и думает, как это отразится на них, потому что верит в «теорию бумеранга».

Без философских размышлений короля эстрады тоже не обошлось. После беседы он сделал жизнеутверждающий вывод: совсекм не важно, каким ты родился — мертвым или живым. Главное, чтобы в дальнейшей жизни человек мог дышать полной грудью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина лишила Киркорова и Баскова госнаград.