Группа «Пикник» выступила с большим концертом в Москве

Группа «Пикник» выступила с большим концертом «Один на один» на «ВТБ Арене» в Москве. Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Чудеснейший прием, самое прекрасное настроение, которое можно было ожидать. Все, что задумали, — все исполнили. <…> Столько разных винтиков-шпунтиков задействовано», — рассказали лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, бас-гитарист Марат Корчемный и другие участники коллектива.

Большой концерт «Пикника» в Москве посетили поклонники группы со всей России, но большинство из них было, конечно, из столицы.

«Пикник» — одна из любимых групп, с детства слушаю периодически. Вот находит настроение, особенно осеннее, и я с удовольствием включаю, слушаю, танцую дома», — говорит поклонница группы «Пикник» из Москвы Мария.

«Группу знаю давно и люблю, жанр этот, группу, многие песни знаю, танцую», — сказал другая поклонница «Пикника» из столицы Анжелика.

30 ноября группа «Пикник» выступит с концертом «Один на один» уже в Санкт-Петербурге.