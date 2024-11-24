Группа «Пикник» выступила с большим концертом в Москве

32 0

Музыканты сыграли новую программу «Один на один», которая посвящена выходу одноименного альбома.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Группа «Пикник» выступила с большим концертом «Один на один» на «ВТБ Арене» в Москве. Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Чудеснейший прием, самое прекрасное настроение, которое можно было ожидать. Все, что задумали, — все исполнили. <…> Столько разных винтиков-шпунтиков задействовано», — рассказали лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, бас-гитарист Марат Корчемный и другие участники коллектива.

Большой концерт «Пикника» в Москве посетили поклонники группы со всей России, но большинство из них было, конечно, из столицы.

«Пикник» — одна из любимых групп, с детства слушаю периодически. Вот находит настроение, особенно осеннее, и я с удовольствием включаю, слушаю, танцую дома», — говорит поклонница группы «Пикник» из Москвы Мария.

«Группу знаю давно и люблю, жанр этот, группу, многие песни знаю, танцую», — сказал другая поклонница «Пикника» из столицы Анжелика.

30 ноября группа «Пикник» выступит с концертом «Один на один» уже в Санкт-Петербурге.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:54
Две украинские ракеты и 27 БПЛА уничтожены над Курской областью
2:39
В Индии мужчина проснулся на ритуальном костре
2:15
В Мурино таксист сбил мужчину на пешеходном переходе
1:53
Стас Михайлов исключил из райдера весь алкоголь
1:30
Путин подписал закон о порядке предоставления жилья контрактникам
1:15
Группа «Пикник» выступила с большим концертом в Москве

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Не просто звук: о каких болезнях говорит урчание в животе
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год