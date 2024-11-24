В Индии мужчина проснулся на ритуальном костре

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 19 0

Очередной сюжет для Болливуда

В Индии мужчина проснулся во время собственной кремации

Фото: Mahesh Kumar A./ТАСС

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Мужчина проснулся в момент собственной кремации. Случай произошел в индийском штате Раджастхан, сообщает The Indian Express. После этого троих врачей отстранили от работы.

По заветам Болливуда, несчастный месяц жил в приюте. Несколько дней назад ему стало плохо, и он был доставлен в районную больницу Раджкия Бхагван Дас Кхетан (BDK). Затем состояние пациента ухудшилось, и врачи решили констатировать смерть. Вскрытие и заключение врачи проигнорировали.

Во время сжигания пациент-труп несколько раз просыпался.

«Близких родственников у него не было. Врачи должны были провести вскрытие молодого человека, но ничего не сделали. Врачи просто выполнили бумажные формальности и отправили мужчину на кремацию. Когда тело держали на костре, он просыпался», — цитирует издание.

После неудавшегося ритуала кремации мужчину перенаправили в другую больницу. Правда, через день он умер.

Для проверки трех врачей, которые констатировали смерть и направили «тело» на ритуальный костер, создан специальный комитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что туристы погибли после употребления алкоголя в Лаосе.

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