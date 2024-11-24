«Люблю и ненавижу»: Фадеев назвал дату перезапуска группы SEREBRO

Продюсер признался — он очень волнуется, ведь после распада группы прошло порядка пяти лет.

Меньше чем через неделю — 29 ноября — обновленный состав группы SEREBRO представит публике песню и клип. Об этом в своем Telegram-канале рассказал продюсер Максим Фадеев, который невероятно волнуется перед грядущим событием.

Группа прекратила свое существование около пяти лет назад. Все эти годы Фадеев раздумывал, стоит ли ему возобновлять ее. И все же решил — надо. В мае объявил о своем решении. А недавно анонсировал первую песню коллектива — конец ноября.

«Признаюсь честно, решение возобновить проект далось мне очень нелегко. Я думал, как бы сделать песню, чтобы это было интересно мне. Группа Serebro внутри себя позволяет экспериментировать в разные стороны и направления. Это мой первый и единственный проект, который я искренне и безусловно люблю и так же ненавижу. Но музыка преодолела все. Я захотел сделать это!» — написал Фадеев.

Фадеев добавил, что группа для него не просто способ заработка, но и площадка для экспериментов.

Многих интересовал и новый состав коллектива. Продюсер, хоть и опубликовал тизер грядущего клипа, но раскрывать лица участниц не стал. Известно лишь, что одна из них пишет тексты на разных языках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда певица Валерия завершит карьеру.