«Надо заканчивать эту историю»: Пригожин о завершении карьеры певицы Валерии

Артистка намерена закончить один из важных проектов, а после уйти со сцены.

Новый альбом певицы Валерии будет последним. Планируется, что он выйдет 17 апреля в 2025 году. Об этом рассказал муж артистки — продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 5-tv.ru на конкурсе «Музыкастинг».

«Это очень непросто. Это очень тяжело. Поэтому работать с альбомами, с соавторами сегодня очень сложно. У всего есть свое начало и свой конец. И я думаю, что в какой-то момент наступило время, когда надо заканчивать эту историю уже в том виде», — ответил Пригожин.

По словам продюсера, завершение этого проекта и уход со сцены артистки планировались еще во время пандемии коронавируса. Однако тогда композитор Максим Фадеев предложил поработать над очень интересным альбомом. И это дало импульс.

«Альбомами уже тяжело категориями думать», — объяснил причину Пригожин.

Он отметил, что создание подобного проекта — это тяжелая работа, которая в основном связана со сбором песен.

«И, конечно, мы же хотим, чтобы этот новый альбом стал частью всего того, что было до этого создано. Но это такой, скажем, новый ребрендинг мы делаем. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы все время экспериментируем», — сказал Пригожин.

Продюсер также объяснил, что успех взрослых артистов заключается в движении. А именно постоянно стремиться к чему-то новому и не останавливаться на достигнутом. Именно этот пример должна брать молодежь ос старших.

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