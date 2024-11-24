В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей

В Барнауле вспыхнул пожар на складе с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В Барнауле на площади шесть тысяч квадратах горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвуют 106 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, привлечен пожарный поезд.

К слову, недавно произошел пожар в гостинице в Чите. Из-за пламени едва ли не погибли двое спасателей. Сотрудникам МЧС пришлось развернуть автолестницу, чтобы попасть внутрь через окно и оперативно приступить к работе. В этот момент огненная волна выбила раму и едва не сбросила сотрудников МЧС на землю. К счастью, они сумели удержаться.

Причиной ЧП стало подсолнечное масло, которое вспыхнуло на кухне. Пламя затем стало быстро распространяться по вентиляции и перекинулось на другие этажи. Персонал и постояльцы отеля не пострадали — они самостоятельно покинули здание.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в многоэтажном доме.