В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 58 0

Сотрудники МЧС прилагают все усилия для ликвидации пожара.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Барнауле вспыхнул пожар на складе с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В Барнауле на площади шесть тысяч квадратах горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвуют 106 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, привлечен пожарный поезд.

К слову, недавно произошел пожар в гостинице в Чите. Из-за пламени едва ли не погибли двое спасателей. Сотрудникам МЧС пришлось развернуть автолестницу, чтобы попасть внутрь через окно и оперативно приступить к работе. В этот момент огненная волна выбила раму и едва не сбросила сотрудников МЧС на землю. К счастью, они сумели удержаться.

Причиной ЧП стало подсолнечное масло, которое вспыхнуло на кухне. Пламя затем стало быстро распространяться по вентиляции и перекинулось на другие этажи. Персонал и постояльцы отеля не пострадали — они самостоятельно покинули здание.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в многоэтажном доме.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
«Человек многогранного дарования»: Путин поздравил актера и режиссера Кустурицу с 70-летием
14:30
«Жанр хорошей песни»: Стас Михайлов об уникальности шансона
14:14
Песков об угрозах Киева про получение «грязной бомбы»: «Уже даже не игра с огнем»
14:00
Лже-колдунья с сожителем под предлогом снятия порчи выманила у москвички более 280 тысяч рублей
13:44
Гигантский осьминог завелся в Московском зоопарке
13:31
В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
НЛО в РФ, пришествие Антихриста, крах Украины: чего ожидать от 2025 года
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год