Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения боевой машины ВСУ в ЛНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Техника перевозила украинских боевиков и была ликвидирована точным попадание беспилотника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили боевую бронированную машину украинской армии в зоне проведения спецоперации в Луганской народной республике (ЛНР). Кадры опубликовало Минобороны РФ.

Уточняется, что объект обнаружили в лесистой местности и после анализа полученных разведданных нанесли удар по нему при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В результате действий российской армии бронированная машина, перевозившая боевиков ВСУ, была уничтожена. Это подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.

Ранее в этот день военное ведомство опубликовало кадры уничтожения пяти единиц автомобильной техники ВСУ с помощью FPV-дронов в Харьковской области.

На кадрах видны попадания беспилотников в бронеавтомобили врага. Уточняется, что цели были уничтожены прямым попаданием расчетов FPV-дронов, в том числе во время движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили две ракеты и 27 беспилотников противника над Курской областью.

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