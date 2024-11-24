Две украинские ракеты и 27 БПЛА уничтожены над Курской областью

Губернатор Смирнов: ПВО РФ сбила две ракеты и 27 БПЛА ВСУ над Курской областью
Фото: Лебедев Артур/ТАСС
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Российские силы ПВО оперативно отразили атаку противника.
Средства системы ПВО уничтожили две ракеты и 27 беспилотников противника над Курской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
«Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — написал Смирнов.
Также губернатор обратился к жителям региона с просьбой не приближаться к обломкам ракет и дронов украинских боевиков.
Вечером 23 ноября в регионе объявили ракетную опасность, а Смирнов сообщил о работе ПВО.
Регионы России периодически подвергаются атакам со стороны Украины после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы РФ ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год. Министр провел совещание в пункте управления группировки войск «Север»: военнослужащие выступили с докладами о ходе боевых действий, применении артиллерии, авиации и беспилотников в ходе СВО.
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