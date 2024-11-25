Лидер «Миража» о скандальной славе молодых звезд: «Это не артист, а пустышка»

По мнению Алексея Горбашова, сегодня черный пиар — востребованный жанр.

Если скандальная слава артиста идет впереди его творческих побед и заслуг, это не звезда, а пустышка. Такое мнение лидер группы «Мираж», гитарист Алексей Горбашов, высказал в беседе с NEWS.ru. Как отметил музыкант, у каждого свой путь к успеху, и черный пиар — один из них. Знаменитости прошлого тоже промышляли подобными методами, актуальными они остаются и сейчас.

«Если скандалы помогают, то почему бы нет. Это востребованный жанр. Плохо, когда кроме скандалов артист не может ничем порадовать. Рано или поздно такой персонаж просто надоедает, и если за этим ничего не стоит, всем становится ясно, что это не артист, а пустышка», — заявил Горбашов.

Музыкант отметил, что мода неизменно вызывает споры, и старшее поколение традиционно отвергает творчество младшего. Это правило касается искусства, в том числе. Когда-то взрослые не понимали рока, а еще раньше джаз вызывал бурное и даже агрессивное возмущение. Поэтому сам он воздерживается от строгих комментариев по отношению современных артистов разных жанров.

Тем не менее Горбашов считает, что именно в 80-е и 90-е было создано очень много действительно хорошей музыки и хороших фильмов. Возможно, это связано с духом времени, атмосферой тех лет. Но ругать молодых артистов за то, что сегодня они подобного не производят, не стоит, уверен лидер «Миража». Им просто негде черпать вдохновение.

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