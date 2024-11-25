«Грубая посадка»: пассажиры сгоревшего самолета в Анталье рассказали о приземлении

По словам пассажиров, сначала они почувствовали сильный удар. Потом ситуация начала накаляться.

Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с руководством аэропорта. Дипломаты готовы оказать содействие пассажирам загоревшегося самолета. Также в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.

Тем, кто прилетел по линии туроператоров, советуют поддерживать контакт с их представителями, а также при необходимости связываться со своими страховыми компаниями. Что пришлось пережить пассажирам злополучного рейса, рассказал корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Первые секунды после жесткой посадки российского суперджета в аэропорту турецкой Антальи. Позади самолета все в огне. Дым мгновенно попадает в салон.

По словам пассажиров, сначала при приземлении они почувствовали сильный удар. После — заметили пожар.

«Когда стали приземляться — резкий удар. Стало вытекать топливо. Увидели, что машины едут в нашу сторону. Стали смотреть на полосу — вытекает топливо. Ну и загорелось все», — рассказала пассажир самолета Наталья.

На борту — 89 пассажиров, среди них девять детей. Как только спустили надувные трапы, перепуганные люди ринулись к выходу. Однако, по словам пассажиров, некоторые первым делом бросились забирать свои чемоданы. Драгоценные секунды люди тратили в ожидании, пока другие доставали ручную кладь с багажных полок.

«Никто никого не пропускал, все пытались зачем-то тащить свои чемоданы. Детей не пропускали, никого не пропускали. Мы сидели почти в самом конце, мы выходили одни из последних. Уже было видно, что приехали пожарные, что тушили самолет. Вокруг крики, было очень страшно», — рассказала пассажир Евгения Лавриненко.

Турецкие пожарные среагировали максимально быстро. По некоторым данным, при посадке самолет мог удариться о землю крылом или двигателем. Произойти это могло из-за сложных метеоусловий. В момент посадки был сильный порывистый ветер. По сообщениям Россавиации, никто из пассажиров не пострадал.

«Скорее всего была грубая посадка с последующим, может быть, касанием крылом, может быть, было каким-то образом что-нибудь повреждено и, похоже, повреждена, скорее всего, топливная система где-то там. Потому что так обычно горит топливо», — считает заслуженный летчик-испытатель СССР, авиаэксперт Виктор Заболотский.

По данным СМИ, этому суперджету было семь лет. Борт летал в авиакомпании «Азимут» с декабря 2017 года. Перелет из Сочи в Турцию был третьим за день. Ночью и утром самолет выполнил рейс Сочи — Самарканд и обратно. Никаких технических неисправностей тогда обнаружено не было.

В причинах ЧП разбираются специалисты Росавиации. Тем временем к месту происшествия срочно выехали российские дипломаты, чтобы оказать необходимую помощь туристам.

«При посадке самолета авиакомпании Азимут, выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет. В настоящее время авиакомпания „Азимут“ готовит резервный борт для отправки обратного рейса А45052», — говорится в сообщении авиакомпании «Азимут».