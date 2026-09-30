«Код 7500 был не случайным»: авиаэксперт о ЧП на рейсе Flydubai

Патраков назвал драку пилотов одной из самых опасных ситуаций в полете

Драка между членами экипажа во время полета является крайне опасной ситуацией, поскольку именно пилоты отвечают за управление воздушным судном. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов и сертификации Андрей Патраков, комментируя инцидент с самолетом Boeing 737 авиакомпании Flydubai.

По словам специалиста, перед допуском к полетам пилоты проходят врачебную комиссию, включая оценку психологического состояния. Кроме того, существует отдельная процедура проверки психологической совместимости членов экипажа.

«Двух лучших пилотов можно поставить вместе, но если они несовместимы, то этого делать нельзя. Поэтому есть такая процедура, называется Crew Resource Management — управление ресурсами экипажа, где одним из подходов является психологическая совместимость пилотов», — пояснил Патраков.

Эксперт отметил, что случаи конфликтов между пилотами в кабине уже происходили в мировой практике, однако обычно такие ситуации удавалось разрешить без тяжелых последствий.

«Драка в кабине — действительно очень опасное явление, потому что пилоты единственные, кто управляет самолетом профессионально. <…> Когда такие драки случались, там вмешивались или воздушные маршалы, если сотрудник безопасности присутствовал на борту, если его не было, бортпроводники», — рассказал специалист.

Патраков обратил внимание, что в подобных случаях обычно не передавался код возможного захвата воздушного судна. По его словам, использование сигнала 7500 может указывать на то, что ситуация на борту имела особый характер.

«Здесь, видимо, действительно был какой-то другой прецедент, что какой-то пилот именно хотел попытаться захватить самолет, возможно, драка была именно с ним, чтобы не дать ему сделать эту возможность. То есть этот код здесь был направлен не случайно», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что после набора высоты около 9 тысяч метров один из пилотов мог направить Boeing 737 в резкое пике, в результате чего самолет оказался на высоте около 4,5 тысячи метров. Попытка второго пилота предотвратить дальнейшее развитие ситуации, по предварительным данным, привела к конфликту между членами экипажа.

Во время полета с борта были переданы два сигнала: 7700, используемый при чрезвычайных ситуациях, и 7500 — международный код возможного захвата воздушного судна. На борту находились около 180 пассажиров, включая 27 несовершеннолетних.

После инцидента самолет изменил маршрут и совершил посадку в Саудовской Аравии. Израильский телеканал 12 ранее сообщил, что на борту также находилась дополнительная команда пилотов в гражданской одежде, которая могла помочь стабилизировать ситуацию.

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