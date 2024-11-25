Администрация Трампа запланировала переговоры по Украине

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Советник Трампа: новая администрация займется переговорами по Украине с января

Фото, видео: Alex Brandon/ТАСС; 5-tv.ru

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А в Кремле от диалога никогда не отказывались.

Будущая администрация Трампа намерена заняться переговорами по Украине в январе. Об этом заявил Майк Уолтц, которого избранный президент США выдвинул в качестве своего советника по нацбезопасности.

Конгрессмен от Флориды в интервью «Фокс Ньюс» рассказал, что Дональд Трамп обеспокоен последней эскалацией конфликта и его развитием, комментируя разрешение Байдена на удары дальнобойным оружием американского производства вглубь России, которое Штаты дали по сути себе. Ведь данные спутниковой разведки, полетные задания — их вносить могут только специалисты НАТО.

Вероятный будущий советник Трампа подчеркнул, что необходимы переговоры. При этом, в Кремле от диалога никогда не отказывались, но он должен быть основан на реалиях сегодняшнего дня.

Как ранее заявил президент Владимир Путин, Москва готова к любому развитию событий и принимает решения исходя из тех угроз, которые нам создаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США потребовали объявить импичмент Джо Байдену из-за разрешения применять ATACMS.

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