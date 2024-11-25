В Воркуте оленья упряжка едва не затоптала зрителей

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В мэрии отметили, что такие форс-мажоры на турнирах не редкость.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Воркуте традиционные гонки на оленьих упряжках неожиданно вышли из-под контроля. Во время забега животные сбились с курса и едва не затоптали зрителей.

К счастью, животных притормозил снежный отвал, и люди успели разбежаться. Но многие были сильно напуганы. В мэрии отметили, что такие форс-мажоры на турнирах не редкость.

Организаторы страхуются, возводят с двух сторон снежные баррикады, которые в теории должны защитить людей.

24 ноября в городе состоялось мероприятие «Праздник Севера. Гонки на оленьих упряжках». В гонках принимают участие кочевые оленеводы в этнических нарядах и с оленьими упряжками, оленеводы Воркутинского района и Ненецкого автономного округа. До этого очевидцы уже жаловались, что порой олени совсем не хотят бегать по кругу, а начинают выпрыгивать на госьей праздника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как неравнодушные жители спасали косатку на Камчатке.

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