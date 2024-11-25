«Противник в шоке»: российские войска уничтожили несколько БМП ВСУ в Курской области

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Российские войска уничтожили БМП ВСУ в Курской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

ВС РФ используют новейшие беспилотники, на которые не действуют помехи от систем РЭБ.

Российские операторы беспилотников уничтожили украинскую военную технику и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Расчеты FPV-дронов отдельного гвардейского соединения ВДВ выследили и поразили несколько БМП, среди которых — М-113 американского производства, а также блиндаж для личного состава и замаскированный миномет.

Удары наносили при помощи новейших беспилотников на оптоволоконном управлении. На них не действуют помехи от систем РЭБ. Такая техника позволяет российским войскам продвигаться и выдавливать ВСУ из курского приграничья.

«Сначала применим ударные дроны, сбросы, и только потом штурмовики идут. А противник уже, грубо говоря, в небольшом шоке, и, в принципе, сдается», — рассказал командир разведывательной роты с позывным «Арбат».

Массированный удар по украинским боевикам нанесли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Во время ночного вылета они сбросили по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике несколько авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Эта система делает боеприпас управляемым и увеличивает радиус его применения, благодаря чему наши самолеты могут не заходить в зону действия вражеского ПВО.

А мирным жителям приграничья, которые решили не покидать свои дома, оказывают поддержку бойцы группировки войск «Север». Они доставили гуманитарную помощь в села Льговского района, куда не могут добраться волонтеры.

Особенно сложная ситуация в отдаленных населенных пунктах. На некоторых улицах пока нет электричества и газа, не работают магазины. Поэтому местным жителям привезли продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости.

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