Названа предварительная причина крушения самолета на жилой квартал в Литве

Местные власти подчеркнули, что утверждать точно пока рано.

Технические неполадки могли стать причиной крушения грузового самолета в Вильнюсе. Об этом передает радио LRT со ссылкой на главу Национального центра кризисного управления Вилмантаса Виткаускаса.

«По первоначальной версии, инцидент может быть связан с техническими проблемами. Однако говорить что-то точнее пока рано», — приводятся его слова.

При этом Виткаускас уточнил, что самолет упал не на жилой дом, а на его территорию. Пострадавших двух членов экипажа госпитализировали.

Также издание Delfi со ссылкой на предварительные данные передает, что самолет следовал из Лейпцига (Германия). Использовался он авиакомпанией SWIFT Air, а DHL арендовала воздушное судно.

Пожар к настоящему моменту локализован, спасатели продолжают работать на месте.

Крушение самолета на территорию двухэтажного жилого дома произошло в понедельник, 25 ноября. В результате падения загорелось здание, из него эвакуировали 12 человек. Вместе с тем известно, что на борту самолет находились четыре члена экипажа, один из которых погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Азимут» назвала причину грубой посадки самолета в Анталье. Воздушное судно загорелось вечером 24 ноября. Случилось это после приземления, которое осуществлялось в сложных метеоусловиях.