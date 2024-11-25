В Петербурге представят лучшие практики в области науки и образования

|
Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

В Северной столице пройдет Международный научно-образовательный Салон-2024.

Международный научно-образовательный Салон-2024 пройдет в Петербурге

Фото: Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон 2024

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Санкт-Петербургский международный научно-образовательный Салон-2024 пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 26 по 28 ноября. Темой мероприятия станут возможности образования и науки для ускоренного роста национальной экономики и развития духовно-нравственного потенциала России.

Мероприятия пройдут в рамках Недели науки и профессионального образования. Это одно из крупнейших городских событий, демонстрирующих потенциал Петербурга как одного из ведущих образовательных и научных центров России.

Участниками Салона-2024 станут представители учебных заведений, эксперты в области образования и профориентации, работодатели, ученики старших классов и студенты первых курсов университетов. Гостям продемонстрируют программы высшего, среднего и дополнительного профобразования. Также АБ «Россия» проведет серию мероприятий.

Во вторник, 26 ноября, пройдет открытая дискуссия «Вышка или СПО: какой образовательный трек востребован в современном мире?». Эксперты обсудят актуальность этой темы и помогут разобраться, какой путь лучше выбрать.

Запланирован и тренинг «Уверен — СДАМ!», в ходе которого участников обучат технике успешной сдачи экзамена, а также помогут сформировать стратегию подготовки. Гостям также покажут, как управлять предметами через нейродевайсы. Участникам удастся поработать с нейростанцией «Пауки».

В среду, 27 ноября, запланирован тин-ток «Стартап со школьной скамьи». Эксперты расскажут о программах вовлечения школьников в проектную деятельность. Состоится в этот же день лекция «Мозг всемогущий». В ее рамках участникам расскажут о хитростях памяти, в том числе, как запоминать более тысячи единиц информации. А любителям интерактивных игр предложат выполнить задания на внимание, логику и креативность в ходе «Интеллектуального коктейля».

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
Яхта с 31 туристом на борту затонула в Египте
15:02
Российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет
14:51
Осторожно, грипп! Какие симптомы ОРВИ у детей должны насторожить родителей
14:38
Стандартный набор «цветной революции»: как подогреваются протесты в Грузии
14:35
Путин: российская вакцина против рака станет прорывом
14:24
Пострадал ребенок: губернатор Челябинской области раскрыл подробности ДТП на переходе

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
Хуже табака: как электронные сигареты связаны с эректильной дисфункцией
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год