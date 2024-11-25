Яхта с 31 туристом на борту затонула в Египте

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Youm7: яхта с 31 туристом на борту затонула в Египте

Перевозившая 31 туриста яхта затонула в Египте

Фото: 5-tv.ru

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Также там находились 14 членов экипажа.

Яхта Sea Story с 31 туристом на борту затонула возле города Марса-эль-Алам в Египте, несколько человек нашли живыми. Об этом передает газета Youm7, ссылаясь на местных властей.

Администрация Красного поря подтвердила, что яхта, предварительно, затонула в районе Шааб-Сатае, к северу от города Марса-Алам. Сообщение о происшествии поступило в 05:30 (06:30 по московскому времени). Всего на борту находилось 45 человек: 31 турист разных национальностей и еще 14 членов экипажа.

Сейчас на месте работают спасатели, они с помощью вертолета и военно-морского фрегата «Аль-Фатех» ищут людей. Губернатор Красного моря Амр Ханафи заявил, что обнаружены выжившие. При этом он не уточнил их число.

Как передает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Хургаде, россиян на борту Sea Story не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что произошло крушение самолета на территорию двухэтажного жилого дома. В результате падения загорелось здание, из него эвакуировали 12 человек. Вместе с тем известно, что на борту самолет находились четыре члена экипажа, один из которых погиб. Уже названа предварительная причина крушения самолета на жилой квартал в Литве.

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