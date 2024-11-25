«Самый опасный перекресток»: очевидцы рассказали о страшном ДТП в Челябинске

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 36 0

Жители Челябинска призвали наказать водителя за ДТП на перекрестке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Горожане жалуются, что на этом участке дороги часто гоняют автомобили.

Жители Челябинска призвали наказать водителя автомобиля, который сбил пять человек, включая 11-месячного ребенка, на пешеходном переходе. С очевидцами пообщались журналисты 5-tv.ru.

Очевидец Родислав Хакимов рассказал, что преодолел уже перекресток к тому моменту, когда произошло ДТП. Потом он увидел, что на дороге лежат кусочки бампера машины. Позднее из новостей мужчина узнало о пострадавших. При этом он видел, что рядом с местом аварии стояла машина реанимации.

«Получается, на том перекрестке поймали человека, я видел. Полиция стояла тоже», — поделился Хакимов.

Другой очевидец Семен Быков отметил, что по этому перекрестку, где все случилось, часто быстро ездят автомобили. По его словам, водители даже не смотрят, успел ли кто из пешеходов перейти проезжую часть.

«Часто вижу, что только начинает переключаться свет — все летают уже на всех, как говорится, порах. <…> Надо соблюдать правила всегда. Народ ходит во всех направлениях. Самый опасный перекресток, он очень широкий. Надо наказывать таких идиотов», — подчеркнул мужчина.

Местная жительница Валерия Князева, в свою очередь, поделилась, что произошедшее пугает. И ведь сейчас очень много детей ходят одни, а никто не застрахован. Князева уверена, что водитель должен в любом случае понести наказание за причинение вреда.

«Он еще и скрылся. Просто натворил дел и уехал. <…> Чисто по-человечески надо было остановиться, посмотреть, что произошло, что с людьми, принести извинение, помощь людям оказать. Но точно не скрываться с места преступления», — заключила очевидец.

В Челябинске машина налетела на прохожих, не сбавляя скорости водитель поспешил скрыться с места преступления. Его удалось задержать. По предварительной информации, мужчина был пьян.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что будет возбуждено уголовное дело. По его словам, «автолюбитель» получит самую жесткую правовую оценку. Текслер также заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а инцидент находится у него на личном контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате ДТП в Челябинске пострадал 11-месячный малыш.

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