В зоне СВО появился модернизированный транспорт

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 48 0

Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным.

Фото, видео: © РИА Новости/

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Тема:
Спецоперация

В зоне специальной военной операции появились бронированные машины скорой помощи, а также другой модернизированный транспорт. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скорцова.

«Было создано отдельное управление и специальные подразделения, которые включили бригады быстрого реагирования для проведения радиационной, химической и биологической разведки, идентификации вредных факторов и защиты, а также мобильные медицинские отряды, состоящие из опытных специалистов», — сказала Скворцова.

Она отметила, что с первых дней спецоперации сводные мобильные медицинские отряды начали работу по ликвидации медико-санитарных последствий боевых действий в Запорожской и Херсонской областях и в Донецкой Народной Республике. Также врачи постоянно находятся на передовой вместе с бойцами и прикладывают все усилия, чтобы вывезти раненых военнослужащих из зоны боевых действий. Так, в целях эффективности работы была проведена модернизация автотранспорта. Появились бронированные машины скорой помощи, обеспечивающий оперативный и безопасный перевоз солдат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Медведев рассказал о вооружениях для СВО.

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