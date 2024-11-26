Опыт масштабируют. Скворцова рассказала Путину о прорыве в российской медицине

С первых дней СВО подразделения ФМБА — сводные мобильные медицинские отряды — начали работу.

Российская медицина готовится совершить прорыв. Именно им станет применение отечественной онковакцины. Примерно через год препарат должен быть готов к применению. Об этом Владимиру Путину рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Во время беседы много говорили и о помощи нашим бойцам. Специалисты ведомства проделали огромную работу. Так, в январе откроется центр, где будут использовать новейшие разработки. Корреспондент «Известий» Алексей Прокин рассказал подробнее.

Медицинский спецназ — не игра слов. Специалисты ФНБА решают в зоне проведения спецоперации самые трудные задачи — вооружившись индикаторами, чтобы контролировать биовыбросы, детекторами патогенов, вакцинами и антидотами. В вопросах защиты здоровья бойцов российских вооруженных сил, и правда, никто, кроме них — медицинского спецназа. Это называется «комплексной системой мобильного реагирования».

Когда ВСУ напали на Курскую область, специалисты ФНБА стали помогать раненым одними из первых. На базу медсанчасти в Курчатове оперативно перебазировали тогда 200 человек. Из них 180 — высококлассных специалистов.

«Что позволило нашему отряду вывозить раненых и пораженных из непосредственной зоны боевых действий. В первые недели в сутки оказывалась помощь от 300 до 400 раненых бойцов и проводилось до 60 операций в шести параллельно развернутых операционных», — рассказала президенту Скворцова.

В тылу идет большая работа по реабилитации военнослужащих:

«В октябре 2023 года вместе с фондом „Защитники Отечества“ и вместе с Минпромторгом мы фактически пилотно встроили индивидуальное протезирование у раненых, потерявших конечности, в непрерывный цикл реабилитации. И протезирование шло у постели больного».

Подход оказался очень эффективным, и теперь опыт масштабируют. Меньше чем за полгода в Подмосковье создали центр протезирования и реабилитации. Откроется уже в январе. В основе протезирования и реабилитации пациентов индивидуальный подход. Как это работает?

Погружение в виртуальный мир помогает восстановить координацию. Да и занятия на таких тренажерах интереснее. Инженерные новинки специалисты клиник ФНБА задействуют повсеместно.

«Работа и в зоне проведения СВО и на микроуровне. В том числе разработка орфанных препаратов. Эти таблетки, например необходимы как воздух пациентам с редким заболеванием, которое приводит к повышению уровня аммиака в крови. Благодаря отечественным ученым лекарство в России есть», — рассказал корреспондент Алексей Прокин.

Презентованы президенту были несколько отечественных передовых разработок против самых опасных инфекций. Уже вышла на рынок вакцина против гемофильной инфекции Б. Идут клинические испытания прививки от пневмококка. А российскую вакцину против менингококка Вероника Скворцова и вовсе назвала отечественным ноу-хау. Владимир Путин спросил, как побороть сезонный недуг миллионов россиян.

-Когда можно будет применять вакцину против аллергии?

— Против аллергии: если будут хорошие результаты летом, мы о них тут же доложим, то мы надеемся уже получить разрешение, регистрацию в конце следующего года, 2025-го.

— Миллионы людей у нас страдают от этого поллиноза.

Подбирают ученые и биологические коды для лечения онкозаболеваний. Идет большая работа по созданию персонализированных онковакцин.

«Кластер из четырех наших центров во главе с Центром физико-химической медицины разработали технологию верификации мутаций, вызвавших опухоль у конкретного человека, выделения неоантигенов, которые распознаются иммунной системой человека», — пояснила Скворцова.

Чего не видно в микроскопы, но отлично показывает статистика — человеческий фактор и эмпатию россиян. Сопереживание, которое выразилось в том числе в донорском движении. По словам Скворцовой, число доноров выросло на треть, а 99% сдают кровь безвозмездно. Как заметила глава ФНБА в разговоре с президентом — «от милосердия, ради поддержки своих соотечественников».