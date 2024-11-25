Аукцион и онлайн-кассы: продажа билетов на «Щелкунчика» стартует с ажиотажа

Впервые в истории Большой проведет прямую трансляцию постановки.

Через неделю в Большом театре стартует продажа билетов на главную зимнюю сказку. Но на этот раз занимать очередь любителям «Щелкунчика» в кассы не придется.

Часть билетов можно заказать на сайте и только по паспорту. Остальные же впервые распределят через аукцион. Цена начинается от 100 тысяч рублей. За такую сумму можно получить два билета в партер.

А для остальных любителей балета впервые в истории Большой проведет прямую трансляцию постановки. Как заявили в театре, такое решение приняли из-за колоссальной популярности «Щелкунчика».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские театры и концертные залы изменят правила посещения своих мероприятий. Чтобы купить билеты, потребуется показать документ, удостоверяющий личность. Это может быть не только паспорт, но и водительские права, социальная карта или студенческий билет.

Новые правила касаются тех постановок, которые начнутся уже в марте будущего года. Нововведения должны повысить безопасность, они же помогут в борьбе со спекулянтами. Эксперимент продлится до конца 2025 года. А уже потом будут решать, оставить ли правила на постоянной основе.