Вора свалил припадок при попытке ограбления храма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

В Индии вор упал в припадке эпилепсии, когда убегал с украденным из храма

Вора свалил припадок эпилепсии при попытке ограбления храма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Полицейским пришлось вместо участка везти злоумышленника в больницу.

Вор забился в припадке эпилепсии, когда обокрал храм и убегал с добычей в Индии. Об этом пишет India Today.

Уточняется, что двое мужчин попытались похитить посуду, плиту и газовый баллон из храма в Западной Бенгалии. На выходе из святилища воров заметили местные жители и погнались за ними. В этот момент у одного из злоумышленников внезапно случился приступ эпилепсии, и он потерял сознание.

В итоге полицейским пришлось отвезти похитителя в больницу вместо участка. Только после выписки мужчину арестовали. Выяснилось, что приступ у него случился на фоне стресса из-за начавшейся погони.

Вор оказался еще и наркозависимым, как и его подельник, которому удалось скрыться. Вдвоем они планировали обокрасть другие храмы и дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Индии мужчина проснулся в момент собственной кремации. Это произошло из-за того, что врачи небрежно исполнили свои обязанности и констатировали его смерть без вскрытия и заключения о причине.

В итоге, несчастный пришел в себя, когда лежал на костре. После этого его отправили в другую больницу, однако через день он по-настоящему умер. Врачей, ранее констатировавших его смерть, отстранили от работы и проверяют на профпригодность.

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