Пьяные съемки и бумажный снег: как создавали фильм «Ирония судьбы»

Режиссер Эльдар Рязанов и его команда столкнулись с большим количеством сложностей во время работы над картиной.

Легендарная советская картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» уже на протяжении более 40 лет остается любимой у многих зрителей и главной новогодней комедийной драмой в стране. Впервые фильм был показан на ТВ 1 января 1976 года, и тогда его посмотрели миллионы россиян — это был огромный успех.

За эти годы мир сильно изменился, но мы до сих пор продолжаем возвращаться к этой смешной истории, которая могла произойти исключительно в новогоднюю ночь.

Несмотря на то, что фильм смотрится на одном дыхании, а главные герои стали уже как родные, во время создания картины съемочная команда столкнулась с большим количеством трудностей, начиная от проблем с основными актерами и заканчивая погодой, которая совсем не вписывалась в новогоднюю атмосферу.

На каких событиях основана эта история, почему фильм могли запретить к показу, и как на самом деле снимали сцену в бане — читайте в материале 5-tv.ru.

Реальная ли эта история?

В основу кинофильма легла пьеса «С легким паром, или Однажды в новогоднюю ночь», написанная в 1969 году кинорежиссером Эльдаром Рязановым и его другом — драматургом Эмилем Брагинским.

Пьеса, в свою очередь, была основана на реальных событиях, которые произошли с их общим знакомым в Новый год. Конечно, многие моменты потом были додуманы для более интересного сюжета.

Например, этот знакомый также 31 декабря решил пойти в баню, после чего отправился к друзьям, отмечавшим годовщину свадьбы. Напился он уже в гостях, причем настолько сильно, что был в невменяемом состоянии. Тут его друг и решил пошутить над ним, отправив бедолагу в Киев на поезде из Москвы с веником в руках, портфелем и 15 копейками в кармане.

Неизвестно точно, чем закончилась эта история, но любовь тот путешественник в новогоднюю ночь так и не нашел, в отличие от Жени Лукашина. Когда Рязанов и Брагинский услышали эту историю, то им в голову сразу пришла идея снять об этом фильм и пофантазировать о том, к чему хорошему может привести такая авантюра.

Готлиб Ронинсон и Андрей Мягков. Кадр из фильма: «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Кто мог бы сыграть главные роли в картине?

Рязанов очень ответственно подошел к подбору актеров на главные роли, поэтому долгое время искал тех актеров, кто попадет в образ на все 100%. К моменту начала кастинга пьеса была достаточно популярна и любима многими, из-за чего на роли пробовалось большое количество именитых советских актеров.

Однако Рязанов всем давал отворот поворот, восклицая, что это совсем не то, что нужно. Актер Андрей Миронов долгое время пытался «выклянчить» роль Жени Лукашина и добивался своей цели до последнего, но Рязанов был непреклонен: он не верил Миронову и считал, что его внешность героя-любовника контрастирует с характером простого и душевного Лукашина.

На роль главного героя до последнего не могли найти подходящего актера. Когда у руководства «Мосфильма» уже начало заканчиваться терпение, и они стали требовать выслать им окончательные списки со всеми утвержденными лицами, Рязанову ничего не оставалось, как в спешке принимать решение.

Здесь на помощь режиссеру пришел его помощник, который предложил пока что вписать в список своего друга — молодого актера Андрея Мягкова. У Рязанова уже не было выбора, поэтому он послушался его совета.

Как выяснится позже, именно это спонтанное решение станет самым правильным. Когда он пришел на пробы и закончил сцену, то Рязанов остался в полном восторге и всплеснул руками: вот он, его Женя Лукашин! Вот так по иронии судьбы Мягков получил одну из главных ролей в своей жизни.

Именно в исполнении Андрея Мягкова его персонаж получился трогательным и без грамма пошлости. Несмотря на довольно некрасивую ситуацию по сюжету с точки зрения морали, люди все равно сопереживали его герою, потому что видели его хорошие человеческие качества. При этом совершенно не факт, что подобные качества смог бы передать Миронов.

Надо сказать, что с главной женской ролью было не меньше проблем: на роль Нади пробовались и Людмила Гурченко, и Светлана Немоляева, и Антонина Шуранова, Валентина Талызина, но никто из них, по словам Рязанова, не попал в образ. Кандидатуру Алисы Фрейндлих режиссер также отверг.

К слову, Рязанов в фильме решит потом передать «привет» Миронову и Гурченко. В одной из сцен можно заметить, что по телевизору крутят фильм «Соломенная шляпка» 1974 года, где снялись Миронов и Гурченко.

Позже режиссер совершенно случайно увидел польскую актрису Барбару Брыльску в кинофильме «Анатомия любви», и она сильно зацепила его внимание. Рязанов тут же нашел ее номер телефона, дозвонился, прислал ей сценарий и пригласил на пробы. Когда актриса приехала из Польши, то Рязанов лишь больше убедился в правильности своего выбора, но было несколько «но» — это сильный польский акцент и низкий, немного прокуренный голос. Все это вообще не подходило к образу учительницы русского языка, но режиссера ничего не останавливало. Он нашел Надю, и теперь дело оставалось за малым: найти актеров озвучки.

В результате Брыльску озвучивала в фильме Талызина, а пела за нее певица Алла Пугачева. Сначала эта маленькая тайна оставалась нераскрытой какое-то время, но после того, как Брыльска получила госпремию за эту роль, Талызина решила высказать все свои претензии к актрисе открыто.

«Говорю за Брыльску я, поет — Пугачева, почему премия у нее?» — негодовала она.

Польская артистка не стала ничего отрицать, лишь добавив, что она не назначала сама себе премию.

Андрей Мягков и Барбара Брыльска. Кадр из фильма: «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Пьяные съемки

До сих пор многие обсуждают знаменитые съемки актеров в бане. Вопреки убеждениям многих, те сцены снимали не в настоящей бане, а в холодном павильоне «Мосфильма». Более того, довольные лица актеров являются отнюдь не актерской игрой.

Чтобы не дать актерам совсем замерзнуть на съемках, Рязанов приказал привезти две бочки пива, но при этом запретил менять воду на водку. Однако из-за того, что в первый день съемок был день рождения у Александра Белявского, то актеры решили немного «пошалить» и пронесли настоящую водку, которой потом заменили бутафорскую.

Режиссер не сразу заметил неладное. Только лишь когда пьяные лица героев стали уже больно натуральными, Рязанов прекратил съемки, поругал актеров и отправил по домам, сказав, что доснимут сцену в другой день.

К слову, в конечном итоге в фильм попали именно кадры, где актеры по-настоящему выпили, так как именно там все выглядело естественно и непринужденно.

После того, как съемки были завершены, Рязанову не раз грозили, что его картина может не попасть в итоге в прокат из-за пропаганды пьянства, но в итоге все обошлось.

Александр Ширвиндт, Андрей Мягков и Александр Белявский. Кадр из фильма: «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Бумажный снег и «третья улица Строителей»

Погодные условия также периодически препятствовали съемкам фильма. По сюжету картины, была нужна холодная ленинградская зима, с большими сугробами и метелью, но тогда в январе, как назло, была плюсовая температура.

От снега почти ничего не оставалось, и съемки приходилось откладывать. По этой причине было решено добавить немного бумажного снега. С помощью специальных пушек сделали метель, а редкие остатки снега использовались для создания снежков, которые лепили дети.

Примечательно, что съемки в «ленинградской» и «московской» квартире на третьей улице Строителей проходили в Москве — на проспекте Вернадского.

Георгий Бурков. Кадр из фильма: «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

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