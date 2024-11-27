Мертвая кошка, интимные услуги и угрозы: как московские коллекторы выбивают долги по кредитам

Наказание грозит агрессивным коллекторам из Москвы, которые устроили настоящую травлю должнице. Каждый день она получает угрозы, также пугающие сообщения приходят ее родственникам. А недавно девушка и вовсе обнаружила свои данные на сайте интим-услуг. При этом пострадавшая не скрывается и продолжает гасить свои кредиты. Насколько законны такие методы воздействия на заемщиков, разбирался корреспондент «Известий» Антон Шлячков.

Екатерина решилась на разговор со съемочной группой от безысходности. Показывать свое лицо она боится — и на это есть причины.

«Две недели где-то я нахожусь в этом кошмаре. Блокировали номера, они постоянно присылают», — говорит пострадавшая.

Фотографию москвички разместили на сайте интим-услуг, а в переписке оскорбляют и угрожают разослать ссылки на ее анкету всем друзьям и коллегам. Потерпевшую запугали настолько, что теперь она повсюду видит зловещие знаки.

На днях нашла на территории своего дома мертвую кошку, которую раньше часто подкармливала, и подозревает, что это может быть предупреждением.

Самое страшное, что от преследователей страдает не только сама Екатерина.

«Если бы они угрожали только мне, я бы плюнула уже давным-давно и все. Но так как идут угрозы моим родителям, моим близким, моим друзьям, моим родственникам, меня это очень сильно напрягает», — поделилась девушка.

Все общение с коллекторами происходит по мобильному телефону, либо в Интернете. В различные мессенджеры должникам и их родственникам приходят угрозы и требования вернуть деньги. Причем все сообщения — текстовые.

Ведь, например, видео-кружков так называемые «специалисты по взысканию задолженности» никогда не запишут. Лишь оставаясь анонимными, они могут подолгу терроризировать загнанных в угол жертв.

В долговую кабалу Екатерина попала из-за 100 тысяч рублей, взятых в микрофинансовой организации. Выплачивать астрономические проценты она не смогла, и тогда пришлось перезанимать деньги в десятках других компаний. Какая из них теперь агрессивно требует у нее вернуть средства, сказать сложно.

Но сама должница считает, что это — фирма «ПрофиКредит». В Интернете компания активно ищет специалистов по урегулированию задолженности, обладающих «навыками эффективной коммуникации» и умеющих «мотивировать на оплату».

«Если, допустим, день, два, три или неделя (задержки с оплатой — Прим. Ред.), могут нормально, лояльно относиться. А, если, соответственно, больше, то и другие вопросы возникают», — рассказала сотрудница фирмы.

О каких конкретно вопросах упомянул менеджер, не рассказали. Увидев оператора с камерой, работники тут же вызвали охрану, а после заперли двери офиса.

Сотрудница другой организации «Целевые финансы» на днях дозвонилась до отца Екатерины. Девушка приятным голосом стала просить родственника погасить задолженность дочери.

Екатерина уже написала заявление в службу приставов, которые теперь будут разбираться в ее запутанном деле.

«Первоначальный кредитор может уступить долг и передать сведения либо кредитной организации, либо профессиональной коллекторской организации. Он не обязан согласовывать, он обязан уведомить, скажем так, заемщика, либо уже должника о том, что его долг перепродан другой организации», — сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Московской области Дмитрий Мальгинов.

Сама Екатерина не отрицает, что должна крупную сумму. Но решать вопрос с выплатой хочет цивилизованно, в суде, а не по телефону с коллекторами.