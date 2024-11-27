На кону 1,1 млн рублей: продолжится ли борьба Ивлеевой за гардеробную комнату?

Блогер судится с мебельщиками с прошлого года.

Суд прекратил производство по иску блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой (настоящая фамилия Узенюк) к мебельной фабрике. Эта информация следует из карточки дела по итогам очередного заседания Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В начале 2024 года Ивлеева проиграла иск на один миллион рублей к компании и снова обратилась в суд с жалобой на того же предпринимателя. Новое заявление было зарегистрировано 7 сентября. Далее, 19 октября, знаменитость подала ходатайство об отказе от иска. Сумма требований составляла 1 109 952 рубля.

Тяжба началась еще в прошлом году — Ивлеева заказала себе гардероб. Внесла аванс, но потом сообщила, что так и не дождалась шкафа, а сайт мебельной компании уже не работает.

Позже глава организации ответил на претензию: на производстве произошла небольшая задержка в обустройстве гардеробной, а шкаф уже почти был готов.

Суд обязал мебельщиков вернуть Ивлеевой… шесть тысяч рублей. Она подала апелляцию, но ни удовлетворения, ни денег блогер пока не получила.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд зарегистрировал жалобу Ивлеевой по делу о дискредитации армии РФ. Знаменитость признана виновной по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Судебное заседание состоится 27 ноября.