На кону 1,1 млн рублей: продолжится ли борьба Ивлеевой за гардеробную комнату?

|
Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Суд отказал Ивлеевой в иске к мебельной компании

Суд прекратил производство по иску Анастасии Ивлеевой к мебельной компании

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер судится с мебельщиками с прошлого года.

Суд прекратил производство по иску блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой (настоящая фамилия Узенюк) к мебельной фабрике. Эта информация следует из карточки дела по итогам очередного заседания Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В начале 2024 года Ивлеева проиграла иск на один миллион рублей к компании и снова обратилась в суд с жалобой на того же предпринимателя. Новое заявление было зарегистрировано 7 сентября. Далее, 19 октября, знаменитость подала ходатайство об отказе от иска. Сумма требований составляла 1 109 952 рубля.

Тяжба началась еще в прошлом году — Ивлеева заказала себе гардероб. Внесла аванс, но потом сообщила, что так и не дождалась шкафа, а сайт мебельной компании уже не работает.

Позже глава организации ответил на претензию: на производстве произошла небольшая задержка в обустройстве гардеробной, а шкаф уже почти был готов.

Суд обязал мебельщиков вернуть Ивлеевой… шесть тысяч рублей. Она подала апелляцию, но ни удовлетворения, ни денег блогер пока не получила.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд зарегистрировал жалобу Ивлеевой по делу о дискредитации армии РФ. Знаменитость признана виновной по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Судебное заседание состоится 27 ноября.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
105.06
1.27 110.49
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:39
«Мы в шоке!» — Баста провел гендер-пати для беременной невестки Валерии
3:22
Платить все же надоест? Госдума ужесточила штрафы для халатных владельцев собак
3:15
Раньше, чем ожидалось: больная раком Кейт Миддлтон появится на публике
2:58
США могут подтолкнуть Украину к переговорам с РФ в течение нескольких месяцев
2:45
«Покормить его надо»: пьяная россиянка избила детей и отнесла их в магазин
2:33
«Лучше достойно прожить»: герой СВО Дугин рассказал о службе в морской пехоте

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова рассекретила 10 продуктов, от которых не пучит
«Учила китайский»: на что готова Александра Немчинова ради роли
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год