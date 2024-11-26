Уникальная площадка для выпускников: в Петербурге открылся Научно-образовательный салон

В нем принимают участие более десяти тысяч человек.

Определиться с будущей профессией, задать вопросы экспертам и узнать о достижениях российских вузов и колледжей можно в эти дни в Петербурге. Там стартовал Научно-образовательный салон — уникальная площадка, где представлены передовые направления и уникальные разработки. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ежегодно Международный научно-образовательный салон собирает до десяти тысяч участников. Каждый вуз, каждый колледж завлекает потенциальных абитуриентов чем-то интересным — можно посидеть за штурвалом авиатренажера, подружиться с собакой-роботом или примерить 16-килограммовый водолазный шлем.

Осталось выбрать, учиться до 11 класса и поступать в вуз или после девятого уже начать получать рабочую специальность. То, что еще десяти лет назад показалось бы фантастикой, сегодня — неоспоримые цифры статистики. Половина выпускников 9 и 11 классов выбирают колледжи и академии.

«На сегодняшний день конкурс на многие специальности в колледжи составляет 15-17 человек на место. При том, что средний бал аттестата выпускников школ тоже возрастает. Это 4,8 — 4,9, это в направлении юриспруденции, направлении информационных технологий, экономики и бухучета», — говорит заместитель директора по производственному обучению и трудоустройству Санкт-Петербургского ГБПОУ «Петровский колледж» Светлана Козырева.

Будущие автомеханики признаются: кто-то завалил ЕГЭ, другие целенаправленно пошли «крутить гайки». Первая же практика показала — сделали верный выбор.

«Директора говорят, что специалистов с каждым годом все меньше и меньше. Мало абитуриентов идут на рабочие специальности. И поэтому они уже заранее нас приглашают на работу», — говорит студент Академии транспортных технологий Кирилл Крупкин.

«У меня, в принципе, вся семья связана каким-то образом с автотранспортом. И с самого детства привлекали машины», — признается Валерия Малашенко.

Одна из ключевых тем салона как раз — «Вышка или среднее профессиональное образование?». Дискуссия организована Акционерный банком «Россия». Участники — директора школ, представители колледжей и предприниматели. Последние остро ощущают нехватку кадров. IT и юристы — хорошо, но в ближайшие три года стране понадобится миллион представителей рабочих специальностей.

«То, что они учили вузе, это не совсем то, что в реальной жизни. Мне кажется, что касается высшего образования, его тоже нужно больше интегрировать в предприятия, чтобы они проходили практику, обучаясь, чтобы они понимали, куда они идут, зачем, что они делают», — говорит предприниматель, участник дискуссии Научно-образовательного салона Антон Георгиев.

Образовательная система прислушивается. В университетах уже открываются профессионалитеты, которые готовят рабочие кадры. А к 2026 году в прошлое уйдет и понятие «бакалавриат». Модель высшего образования изменится.

«У нас есть профессионалитет — это подготовка рабочих высших квалификаций, у нас есть подготовка специалистов среднего звена, то, что мы называли когда-то техникумом, и у нас будет общая и специальная подготовка. В целом, система усложняется. Но мы рассчитываем за счет этого выпускать специалистов по запросу Минтруда», — рассказывает вице-губернатор Сантк-Петербурге Владимир Княгинин.

3D-печать, дроны, и, конечно, нейросети — о последних говорят все чаще. Главное, чтобы дети их использовали правильно.

Но в ближайшие пять лет, как говорят эксперты салона, глобальных изменений в обучении ждать не стоит. Искусственный интеллект не сможет заменить педагога, а дистанционка — классическую форму занятий.