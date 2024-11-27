«Почему нет?»: Боня не против отдать дочь отцу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

Телеведущая Боня заявила, что отправит дочь на Новый год к отцу

«Почему нет?»: Боня не против отдать дочь отцу

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Звездной наследнице исполнилось 12 лет.

Телеведущая Виктория Боня заявила, что не против отпраздновать Новый год отдельно от дочери Анджелины. Об этом она рассказала одному из Telegram-каналов.

В отличие от многих знаменитостей, которые порой ставят под угрозу взаимодействие детей с экс-возлюбленными, Боня не препятствует общению Анджелины с отцом Алексом Смерфитом. Наоборот, она подходит к этому с открытым сердцем, подчеркивая, что учитывает все пожелания своей дочери и старается сохранить гармоничные отношения с бывшим.

Когда-то пара приняла решение, что Новый год дочь будет отмечать с ними по очереди. В один год с отцом, на следующий с матерью, итак постоянно чередуя. Тогда никому не будет обидно и девочка будет получать внимание от каждого родителя.

Виктория рассказала, что на минувший праздник они с Анджелиной летали Коста-Рику. Там по стечению обстоятельств оказался и Алекс. Таким образом девочке даже не пришлось расставаться ни с кем из родителей.

«А в этот Новый год она летит с папой на Филиппины… Он выбрал съездить в Новый год на острова. Почему нет?», — поделилась Боня.

Анджелине исполнилось 12 лет. Она учится в Англии, в закрытом пансионе. Помимо этого, девочка увлекается конным спортом. При выборе учебного заведения для Бони было важно не только качество предоставляемого образования, но и чтобы интересам наследницы находилось правильное применение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Боня перечислила качества желаемого избранника.

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