«Почему нет?»: Боня не против отдать дочь отцу

Звездной наследнице исполнилось 12 лет.

Телеведущая Виктория Боня заявила, что не против отпраздновать Новый год отдельно от дочери Анджелины. Об этом она рассказала одному из Telegram-каналов.

В отличие от многих знаменитостей, которые порой ставят под угрозу взаимодействие детей с экс-возлюбленными, Боня не препятствует общению Анджелины с отцом Алексом Смерфитом. Наоборот, она подходит к этому с открытым сердцем, подчеркивая, что учитывает все пожелания своей дочери и старается сохранить гармоничные отношения с бывшим.

Когда-то пара приняла решение, что Новый год дочь будет отмечать с ними по очереди. В один год с отцом, на следующий с матерью, итак постоянно чередуя. Тогда никому не будет обидно и девочка будет получать внимание от каждого родителя.

Виктория рассказала, что на минувший праздник они с Анджелиной летали Коста-Рику. Там по стечению обстоятельств оказался и Алекс. Таким образом девочке даже не пришлось расставаться ни с кем из родителей.

«А в этот Новый год она летит с папой на Филиппины… Он выбрал съездить в Новый год на острова. Почему нет?», — поделилась Боня.

Анджелине исполнилось 12 лет. Она учится в Англии, в закрытом пансионе. Помимо этого, девочка увлекается конным спортом. При выборе учебного заведения для Бони было важно не только качество предоставляемого образования, но и чтобы интересам наследницы находилось правильное применение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Боня перечислила качества желаемого избранника.